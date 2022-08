GROTTAMMARE – Altro sinistro nella mattinata del 15 agosto.

Incidente sulla Statale 16 a Grottammare per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine giunte sul posto per i rilievi.

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un investimento di pedone. Sul luogo anche il 118 per i soccorsi, intervenuta anche l’eliambulanza per un trasporto al Torrette di Ancona.

Seguiranno aggiornamenti