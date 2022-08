FERMO – Nella mattinata di ieri, 12 agosto, i Carabinieri della stazione di Fermo, unitamente ai militari della stazione di Porto S. Elpidio, hanno denunciato un 39enne tunisino, già noto alle F.F. d. O. per reati analoghi, ritenuto responsabile di ricettazione.

Recita la nota della Compagnia di Fermo: «Al fine di porre un freno ad alcuni furti avvenuti nei giorni scorsi soprattutto sulla zona del litorale, in particolare furti di biciclette e ciclomotori, gli uomini dell’Arma di Fermo e di Porto S.Elpidio hanno organizzato diversi servizi, sia con personale in abiti civili, sia con militari in divisa, per dare un giro di vite a questa particolare attività delittuosa». Proprio nel corso di uno di questi servizi, gli uomini della Benemerita fermana hanno fermato il 39enne tunisino, che viaggiava a bordo di un ciclomotore. Intercettato e bloccato dagli agenti, si è scoperto in seguito che il ciclomotore nella sua disponibilità risultava oggetto di furto denunciato il 17 luglio scorso, da una signora residente proprio a Porto S. Elpidio.

Per il tunisino, invece, è scattata la denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria di Fermo, per il reato di ricettazione. I controlli dei Carabinieri, in un periodo così delicato quale è la stagione estiva, proseguiranno anche nei prossimi giorni.