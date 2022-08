GROTTAMMARE – Nuovo appuntamento dell’ottava edizione “Camminata dei musei”, promossa dall’Unione Sportiva Acli provinciale Aps con il patrocinio e il contributo del comune di Grottammare, con il contributo di Bim Tronto e con la collaborazione dell’ associazione Il Marcuzzo e di Qualis Lab – Analisi cliniche, che sabato 20 agosto farà tappa a Grottammare. Il progetto abbina la conoscenza e valorizzazione di strutture museali e culturali alla promozione dell’attività fisica.

La partenza è prevista alla ore 18,15 da piazza San Pio V, dove i partecipanti si ritroveranno per seguire un percorso culturale dedicato a Sisto V, di cui nel 2021 è ricorso il cinquecentenario della nascita, per poi arrivare al paese alto di Grottammare. In seguito sarà anche possibile visitare il Museo Sistino di arte sacra.

Per poter partecipare all’iniziativa gratuita occorre inviare entro il 18 agosto un messaggio al numero 393 9365509, indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione. Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.

Finora sono stati realizzati 54 appuntamenti e registrate più di duemila presenze di persone di ogni età, giunte appositamente da vari comuni delle Marche, dell’Umbria, del Lazio e dell’Abruzzo.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti si può visitare il sito www.cooperativemarche.it