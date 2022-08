Lo sapevate che Latte Macchiato è l’unico podcast che viaggia nel tempo?

Martedì 9 agosto alle 18.45, ci catapultiamo in un flashback direttamente negli anni ’80, per immergerci nelle abitudini, nell’arte, nel modo di vestire ma soprattutto nella musica del decennio più movimentato ed edonistico della storia contemporanea.

E chi, se non Gianni Schiuma, rappresenta meglio quest’epoca? Sarà infatti proprio il dj, scrittore e showman sambenedettese a condurci in questo viaggio, tra vinili del tempo, caschi da dj set ed innumerevoli aneddoti di serate indimenticabili al Why not.

Non sarà però la classica intervista nostalgica sul leit motiv del “gli anni ’80 erano migliori, oggi fa tutto schifo“. A Latte Macchiato parliamo del bello di ieri e del bello oggi, sempre con uno sguardo al futuro…basta dire che in questa puntata finiremo a parlare di alieni…

Ma ora niente spoiler! Appuntamento a martedì sera con Gianmarco “Evo” Marconi, Antonio Di Salvatore e il saccente pesce Manolo.

