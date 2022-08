SAN BENEDETTO DEL TRONTO/ACQUAVIVA PICENA – Scontri nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto.

Incidenti stradali a San Benedetto del Tronto e ad Acquaviva Picena.

In entrambi casi i feriti sono stati soccorsi dal 118, per quanto riguarda la Riviera è stato necessario il trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Sui luoghi degli incidenti le Forze dell’Ordine per i rilievi e accertare le dinamiche.