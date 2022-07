SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La settima edizione del Palio Velico prevista nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Marina è entrata nel vivo con il sorteggio degli equipaggi, la formazione dei gironi eliminatori e la benedizione degli scafi avvenuta domenica scorsa alla Rotonda Giorgini sotto l’attenta regia del maestro di cerimonia Manrico Urbani.

Le gare si svolgeranno nella giornata di sabato 30 luglio, mentre la premiazione avverrà il giorno dopo, al termine della messa pomeridiana in Cattedrale che concluderà i festeggiamenti religiosi. Sedici le imbarcazioni al via, una per quartiere, con gli abbinamenti che sono stati sorteggiati alla presenza del vice sindaco Tonino Capriotti, del delegato al settore vela del Circolo Nautico Sambenedettese Laura Cennini, del parroco della Cattedrale della Madonna della Marina Don Patrizio Spina e del capitano-armatore Carlo Di Domenico, proprietario del “Marcantonio II” che porterà a bordo il ritratto della Madonna della Marina nel corso della processione in mare.

Il Palio Velico prevede che i quartieri gareggino su imbarcazioni Laser 4.7 con queste formazioni: Agraria (Lorenzo Caucci), Albula Centro (Alessandro Pieroni), Europa (Aurora Maiolino), Fosso dei Galli (Simone Andolfi), Mare (Tommaso Faenza), Marina Centro (Lorenzo Terenzi), Marina di Sotto (Raffaele Brunetti), Paese Alto (Arnaldo Parere), Ponte Rotto (Tommaso Corradetti), Porto d’Ascoli Centro (Riccardo Caserta), Ragnola (Leonardo Scarpetti), Salaria (Chiara Laurenzi), San Filippo Neri (Matteo Terenzi), Sant’Antonio di Padova (Massimiliano Salvi), Santa Lucia (Alessandro Crescenzi) e Sentina (Chirill Vagnoni).

Il quartiere Albula Centro, detentore del trofeo, avendo vinto l’ultima edizione (disputata nel 2019), non dovrà disputare la fase eliminatoria a gironi, alla quale parteciperanno gli altri quindici quartieri, suddivisi, sempre per sorteggio, in cinque gironi da tre.

Nel gruppo A sono compresi i quartieri Mare, Sant’Antonio di Padova e Salaria, in quello B se la vedranno Marina Centro, Marina di Sotto e Porto d’Ascoli Centro, mentre nel girone C gareggeranno Europa, San Filippo Neri e Santa Lucia. Il gruppo D vedrà la presenza di Ragnola, Paese Alto e Sentina, mentre in quello E sono stati sorteggiati Fosso dei Galli, Ponte Rotto e Agraria. Al mattino di sabato ci saranno le regate eliminatorie e nel pomeriggio si disputeranno quelle di semifinale per poi giungere alla finalissima.

«Grazie a Manrico Urbani – ha detto la consigliera del Cns, Laura Cennini – riparte il Palio Velico dopo l’emergenza sanitaria e per noi che siamo una realtà sportiva sita nel cuore di San Benedetto questo fatto ci rende felici, perché ci permette di portare il nostro contributo alla Festa della Madonna della Marina».

Il vice sindaco Tonino Capriotti ha portato il saluto del sindaco Spazzafumo e poi ha detto: «siamo qui fisicamente e con il cuore, vicini al settimo Palio Velico e al mondo della vela, per sostenere questi ragazzi che sabato gareggeranno».

Dopo le parole di Di Domenico, che ha ribadito come le norme anti-Covid non permetteranno a tantissime persone di salire sulle imbarcazioni che formeranno la processione in mare, è giunta la benedizione di Don Patrizio Spina a concludere la suggestiva cerimonia.