GROTTAMMARE – È stata presentata nel pomeriggio del 22 luglio la settima tappa di Borgo DiVino in Tour, che a partire da questa sera porterà le eccellenze enogastronomiche nazionali tra le vie del Vecchio Incasato di Grottammare. Queste si prenderanno la scena fino a domenica 24, con gli stand che rimarranno aperti al pubblico dalle ore 19 alle 24.

Nel corso dell’inaugurazione dell’evento hanno avuto modo di intervenire organizzatori, rappresentanti delle autorità e delle associazioni di settore. «Mi fa molto piacere essere qui, per rappresentare una regione che sta trasformando una grande tradizione di molte cantine in un’attrattiva enoturistica» – spiega Mirco Carloni, vicepresidente della Regione Marche – «Potenzialmente si tratta di una svolta per la nostra economia: promuovendo i nostri vini vogliamo promuovere il nostro territorio. Per questo settore, la nostra regione, seppur in ritardo possa essere una vera e propria novità. Siamo poco conosciuti per l’enoturismo, ma chi lo ha già fatto ne è rimasto entusiasta. Bisogna lavorarci, capire quali siano i trend di questo settore e coinvolgere direttamente le cantine in questo processo per aumentare il valore dei prodotti. Così facendo, le Marche potrebbero occupare un posto fondamentale a livello nazionale ed europeo. Abbiamo messo insieme tutte le nostre eccellenze in un macrocontenitore: l’obiettivo è quello di organizzare un evento importante nel 2023, per valorizzare le nostre cantine e dare un filo conduttore alle esperienze».

Borgo diVino è l’appuntamento itinerante che abbraccia l’Italia dei suoi borghi più belli e dei suoi vini migliori. La rassegna, organizzata da Valica in collaborazione con Ecce Italia e promossa dalla celebre associazione I Borghi Più Belli d’Italia, permetterà ai suoi avventori di assaggiare panorama vinicolo nazionale, accompagnando i calici con formaggi, fritture o panini.

Emiliano D’Andrea, CEO di Valica, ha dichiarato: «Siamo felici di essere di nuovo qui, per noi è motivo di orgoglio essere apprezzati dal pubblico tutto. Già i dati dell’online ci rassicurano: ci aspettiamo un pubblico importante. Valica è una destination marketing company che nasce nel 2016: ispiriamo il turista a viaggiare e scoprire i territori. Questa manifestazione sta crescendo, e porta con sé il saper attirare l’attenzione su un contenuto. A Roma si dice che quando si è ospiti bisogna bussare con i piedi, perché le mani portano un cadeau: noi portiamo Borgo DiVino, appunto per bussare con i piedi e collaborare con i territori. Le Marche sono una regione che può davvero ambire alle aspettative che ha chi la governa».

Livio Scattolini, dirigente del Club Borghi Più Belli D’Italia, vede una regione in crescita: «Le Marche sono poco conosciute ma stanno recuperando: chi viene qui rimane meravigliato. Bisogna investire, sviluppando concetti di territorialità, anche sfruttando i fondi provenienti dal PNRR».

Armando Falcioni, direttore del Consorzio di Tutela dei Vini Piceni: «Le attività del Consorzio sono quelle di ambasciatori del territorio. La Regione Marche ci permette di promuovere le nostre eccellenze e le nostre diversità. Nel Piceno ci sono vitigni autoctoni, come Pecorino o Passerina, che cerchiamo di promuovere insieme alle bellezze del nostro territorio in un connubio indissolubile. Con questa siccità, tuttavia, i nostri produttori sono in estrema difficoltà e hanno bisogno di supporto».

Alberto Mazzoni, enologo e direttore dell’Istituto Marchigiano Tutela Vini: «Siamo rimasti in un cono d’ombra che non ci ha caratterizzati, e il nostro campanilismo ci ha penalizzati. Abbiamo perso terreno, non abbiamo strutture adeguate, ma l’enoturismo è un’opportunità di diventare protagonisti. Sarà una delle attività principali dei prossimi vent’anni per la nostra Regione: è qualcosa di culturale e legato alle bellezze del nostro territorio. Dobbiamo formare gli operatori, informare e sapere accogliere le persone, perché i tempi sono cambiati. È necessario creare dei percorsi: il cibo è il miglior veicolo che noi ci possiamo permettere».

Per assaggiare i vini verrà venduto un voucher dal costo di 15 euro, acquistabile sia online che in loco, che comprenderà otto degustazioni diverse. I visitatori potranno scegliere tra più di 100 etichette, prodotte da oltre 30 cantine: oltre ai vini tipici delle Marche, sarà possibile assaggiare una selezione proveniente da Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Piemonte, Lazio, Puglia e Sicilia.

Per informazioni e acquisto voucher, è possibile consultare il sito https://www.borgodivino.it/grottammare/

CONTATTI

Valica – Borgo DiVino in Tour: Tiziana Micheli: t.micheli@valica.it – 392 492 9098

Ecce Italia: Anna Lisa Serafini – info@ecceitalia.com – 349 285 1522