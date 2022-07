SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande caldo anche sulle Marche, in particolare nelle zone interne pianeggianti e nelle vallate.

Per i prossimi giorni si attendono temperature che supereranno i 37 gradi, come nel caso di Macerata e Ascoli Piceno.

Tendenza che viene illustrata dalle previsioni meteo del Centro Multirischi della Regione. L’aumento delle temperature sarà più sensibile a partire da giovedì 21 luglio, e si confermerà anche per la giornata di venerdì e per tutto il fine settimana.

Nelle zone più a ridosso del mare la colonnina di mercurio si attesterà attorno ai 30-33 gradi, in montagna scenderà sotto i 30, in base anche alla quota altezza in cui viene rilevata. Non si segnalano fenomeni particolari in nessun settore geografico della Marche, il mare sarà quasi calmo o poco mosso.