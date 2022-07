GROTTAMMARE/SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontri nella notte tra il 18 e 19 luglio.

A Grottammare, sulla Valtesino, incidente fra auto e scooter per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Sul posto anche il 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Lo scooterista è stato portato in eliambulanza al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure mediche.

A San Benedetto, vicino viale dello Sport, altro incidente fra auto e scooter. Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine, da chiarire la dinamica del sinistro. Anche in questo caso è intervenuto il 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte.