Tutto pronto per una nuova improbabile puntata del podcast che non s’ha da fare, con gli improponibili presentatori Gian Marco “Evo” Marconi, Antonio Di Salvatore e il saccente pesce Manolo.

A doversi divincolare tra le tazze di latte macchiato, questa volta sarà il comico Stefano Vigilante, protagonista di numerosi e divertentissimi sketch in vari programmi televisivi come Zelig, Alle falde del Kilimangiaro, Gnu e molte trasmissioni Rai, oltre che a teatro. Di formazione internazionale (ha studiato recitazione presso la Scuola P. Gaulier a Londra) quest’anno sarà il direttore artistico di “Cabaret Amore Mio”, il festival della risata che si terrà a Grottammare il 29 e 30 luglio.

Tutti lo ricorderete in veste di infermiere o di vigile urbano, ma per questa volta ha deciso di restare in borghese e di rispondere alle nostre domande, come sempre tra il serio e il faceto.

Non perdere la puntata di Latte Macchiato, stasera alle ore 18.45.

