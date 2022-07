Madonna del Soccorso, la segnalazione di una donna incinta: “Non c’era nessuno per farmi un Ecg”

Le parole della donna: "Mi hanno dato appuntamento per venerdì 1 luglio con orario 17.15. Mi presento e un medico mi dice che non ci sono infermiere, che non c’è nessuno che mi fa l'Ecg e che devo tornare lunedì mattina. Sono al nono mese di gravidanza"

di Redazione