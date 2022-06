SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ormai il burraco è diventato un gioco molto popolare. Una passione cresciuta negli ultimi anni nella nostra cittadina, con la nascita di circoli ed associazioni dedicati proprio a questo gioco di carte.

Tornei regionali e nazionali hanno visto San Benedetto in prima linea, si gioca per sport, per passione, per socializzare ma anche per aiutare gli altri.

Il gruppo “Incontriamoci” della Caritas Parrocchiale di Sant’Antonio di Padova organizza un toreo di burraco per beneficenza.

Gli aspiranti giocatori potranno partecipare il giorno 7 luglio 2022 alle ore 16 presso i locali dell’oratorio in Via Monte San Michele.

E’ obbligatoria la prenotazione da effettuare entro il 4 luglio telefonando al numero 345 4504952.

La quota di partecipazione è di 8,00 Euro.