GROTTAMMARE – Al via il 28 giugno, fino al 30 agosto, “De Legrotte”, il mercatino serale del martedì a Grottammare a cura dell’associazione “I Care” e della Banca del Tempo “Riviera delle Palme”.

Appuntamento dalle 18.30 al lungomare della Repubblica davanti allo chalet Mimosa con il mercatino allestito insieme ad artigiani e creativi del “fatto a mano”, per far conoscere le associazioni e raccogliere fondi per l’autofinanziamento con la pesca e la vendita di abiti usati.

“I Care” da anni aiuta circa ottanta famiglie con le sue iniziative, in primis i pacchi alimentari. La sede è sulla Valtesino, vicino alla nuova Farmacia della Regina e alla pizzeria al taglio “Mi Piace”. Orari: il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.

Nella Banca del Tempo “Riviera delle Palme” invece si mette a disposizione il tempo per aiutarsi nelle piccole necessità quotidiane, recuperando le abitudini di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon vicinato, purtroppo ormai perdute e che gli associati vogliono recuperare nella loro realtà.

Per informazioni: Marco 339 628 0194, assoicare.org e bancadeltemporivieradellepalme.com