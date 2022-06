SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di domani, martedì 14 giugno, e in quella di venerdì 17 giugno i posteggi del mercato settimanale dislocati su piazza Giorgini, viale Buozzi, viale Colombo e via Milanesi a San Benedetto saranno temporaneamente spostati per permettere la realizzazione dei lavori di manutenzione del manto di usura del fondo stradale della rotonda e nei tratti di viale Buozzi e via Milanesi previsti a partire da oggi e per alcuni giorni.

Lo spostamento interesserà complessivamente 17 posteggi nella giornata di martedì e 19 in quella di venerdì.

I posteggi destinati a bancarelle di tipo alimentare saranno spostati in viale Marinai d’Italia, nel tratto tra l’intersezione con via Fiscaletti e l’intersezione con via Bruni, mentre quelle di tipo non alimentare saranno spostate in un’altra area di viale Buozzi.