CUPRA MARITTIMA – Sinistro nella mattinata del 26 maggio.

Incidente, poco dopo l’alba, sulla Statale 16 a Cupra Marittima tra auto e camion per cause in fase di accertamento.

118 e pompieri sul posto.

Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine, le persone rimaste coinvolte sono state soccorse dai sanitari.