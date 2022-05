SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un salto nella storia con le stelle del presente.

Si terrà fra il 25 giugno e il 24 luglio la rassegna “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”, l’omaggio dei grandi interpreti ai grandi autori della canzone italiana. Proposta dal Comune di San Benedetto del Tronto, nell’ambito delle iniziative estive, e dall’Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura, la rassegna (giunta alla quinta edizione) è stata illustrata stamane in conferenza stampa presso la sala consiliare del municipio di San Benedetto, in presenza dell’assessore alla cultura Lina Lazzari, del presidente dell’Amat Gino Troli e del direttore Gilberto Santini.

Tre gli appuntamenti del raffinato programma che si apre il 25 giugno al ‘PalaRiviera’ con Vinicio Capossela, per poi spostarsi nel palcoscenico di Piazza Piacentini al Paese Alto con il concerto di Nada Duo (13 luglio) e con Elio canta e recita Enzo Jannacci (24 luglio).

Vinicio Capossela, in un’unica data regionale, ripercorrerà dal vivo il repertorio dei suoi personali brani standard a oltre trent’anni da “All’una e trentacinque circa”, l’album di debutto che segnò l’inizio di un felice percorso artistico.

La poliedrica artista toscana Nada Duo, in coppia con il chitarrista Andrea Mucciarelli, riproporrà buona parte dei lavori composti insieme a Fausto Mesolella, scomparso improvvisamente nel 2017, e si esibirà anche con brani storici del suo repertorio.

La chiusura della rassegna è affidata a Elio con “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci”. Il cantante e performer più estroso, ironico ed intelligente del pop italiano incontra il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili. Sul palco, insieme a Elio, cinque musicisti e compagni di viaggio che compongono un’insolita e bizzarra carovana sonora arricchita da scritti e pensieri di compagni di strada come Beppe Viola, Michele Serra, Umberto Eco e molti altri ancora.

Gilberto Santini, direttore dell’Amat, nel corso della conferenza di presentazione ha dichiarato: “Siamo felici di essere qui per una manifestazione che ha saputo raccogliere l’eredità di tanti esperimenti importanti. Una manifestazione calda sin dal titolo, “Nel cuore, nell’anima”. La stagione teatrale è andata molto bene e ci ha dato un grandissimo successo. Il programma porta nel novero della stagione il nome di Vinicio Capossela, un concerto speciale, di grande fascino. Nada è un caso unico di longevità e trasversalità. Si mette musicalmente sempre in discussione, anche a livello di composizione. Con Elio, infine, nello spettacolo si intrecciano musica e parole. Poter vedere Elio, un talento stralunato e allo stesso tempo precisissimo, è emozionante”. Il filo conduttore degli eventi lo dice il nome stesso della rassegna, è il cuore e l’anima: sono tutti e 3 artisti che sono capaci di tener connessi cuore ed anima e di farli dialogare in maniera unica”.

“In meno di un anno – ha commentato Lina Lazzari, assessore alla cultura di San Benedetto – con l’Amat abbiamo già instaurato un rapporto molto interessante e proficuo, soprattutto se produce eventi per la stagione teatrale. Le proposte meritano grande attenzione: San Benedetto è una località turistica e quindi, come tale, è bene che i turisti vengano accolti da manifestazioni ed eventi di rilevanza. Come amministrazione siamo molto soddisfatti di questa scelta, speriamo aver incontrato le aspettative di un pubblico il più vasto possibile”.

Gino Troli, presidente dell’Amat, ha concluso: “Ogni volta che presento qualcosa per la mia città sento emozione e soddisfazione. È importante che San Benedetto abbia eventi di qualità, per dare una patina di raffinatezza che dovrebbe dare un’immagine a questa piazza. Queste sono proposte da capitale, non da città di provincia”.

I biglietti per i tre appuntamenti sono disponibili in tutte le biglietterie del circuito Amat/VivaTicket, su vivaticket.com, alla biglietteria del Teatro Concordia nei tre giorni precedenti agli spettacoli, e le sere di spettacolo dalle 19 nei botteghini presso i luoghi di rappresentazione. L’inizio dei concerti è fissato per le 21.30. I prezzi: Capossela – 35 euro primo settore, 30 euro secondo settore; Nada Duo – posto unico 15 euro; Elio – posto unico 20 euro.