CUPRA MARITTIMA – Domenica 22 Maggio 2022 – Partenza ore 9.00 – Viale Giuseppe Romita Si tratta di una gara su distanza SPRINT inserita nel calendario RANK nazionale della Federazione Italiana Triathlon, a cui parteciperanno oltre 200 atleti provenienti da tutta l’Italia. Si inizia con la prima frazione di nuoto in mare su un percorso di 750 metri, per poi continuare in bici su strada nella seconda frazione da 20 km, prima degli ultimi 5 km di corsa a piedi della terza e conclusiva frazione. La gara di Cupra Marittima è una delle 10 tappe del Circuito Adriatic Series che coinvolge altre località della costa tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia.

Il Sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni: “È una manifestazione di richiamo, fortemente voluta per aprire la stagione estiva e per incentivare l’afflusso turistico in un periodo notoriamente di bassa stagione. Puntiamo molto sulle prospettive future dell’Evento, destinato a diventare nei prossimi anni un appuntamento sempre più importante nel mondo del Triathlon. Abbiamo puntato molto sul territorio, con il coinvolgimento delle locali attività commerciali, strutture ricettive ed associazioni di altre discipline sportive”. – conclude.

Il Consigliere comunale con delega allo Sport Remo Lelli: Crediamo moltissimo sulla sinergia Sport/Turismo dove lo Sport deve svolgere il ruolo importante di valore aggiunto sulle proposte di offerta turistica. Anche il Triathlon si affianca quindi a tutte le altre opportunità che il territorio offre agli appassionati di Sport all’aria aperta, rendendo Cupra Marittima una località sempre più idonea per trascorrere vacanze attive”.

Il Presidente della Flipper Triathlon (Società organizzatrice) Raffaele Avigliano: “E’ stato un onore per noi accettare l’invito di Cupra Marittima ed un piacere inserire la gara “di casa” nel Circuito Adriatic Series, alla pari di altre località note ed importanti della costa Adriatica. Siamo convinti della validità di questa nuova location e faremo come sempre del nostro meglio per non deludere le aspettative dell’Amministrazione ma soprattutto degli Atleti che ci hanno dato fiducia iscrivendosi alla gara”.

Per limitare al massimo i disagi dovuti alla chiusura delle strade durante la gara vi è un apposito servizio di informazione sulla viabilità alternativa, consultabile su:

E’ possibile scaricare, stampare e condividere un apposito volantino con apposito QR CODE contenente tutte le info su orari e percorsi. Info su: https://adriaticseries.it/le-tappe/tri_075205_cupra/