SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Direzione di Area Vasta comunica che in data 20 Maggio 2022, dalle ore 8.30 alle 17, presso la Sala Convegni dello Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, si terrà il Convegno “Cefalea what’s new?”.

Dopo i saluti del Direttore di Area Vasta, Dott. Massimo Esposito e di tutte le autorità presenti, si passerà ad approfondire la tematica delle cefalee con i maggiori esperti nazionali ed internazionali.

La cefalea è un disturbo molto diffuso. Colpisce prevalentemente la popolazione nella fascia d’età adulta tra i 20 e i 50 anni, senza tuttavia risparmiare bambini adolescenti ed anziani. Sono le donne ad essere le più colpite (18% contro il 6% degli uomini)

Interverranno al Convegno:

Prof. Barbanti dell Istituto San Raffaele di Roma e Presidente della Associazione Italiana cefalee (ANIRCEF), Prof. Frediani dell’Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano, i Prof. Silvestrini, Bartolini e Viticchi della Clinica Neurologica di Ancona, il Prof. Caulo della Clinica Neuroradiologica di Chieti, i Dr. Petrelli, Alessandroni, Bifolchetti, Pallotta, Sanguigni, Silvestri, Tamburri , Tiberi della AV5.

Moderatori delle varie sessioni: Dr. Marinucci, Mazzoni, Renzi della AV5, il Dr. Carboni, la Dr.ssa Torrieri della ASL di Chieti.

Responsabili scientifiche dell’evento: Dr.sse Paci (Direttore della UOC di Neurologia della AV5) e Petritola (Dirigente Medico della UOC stessa e da 2 anni responsabile dell’ambulatorio cefalee).

Verranno trattati argomenti come le nuove classificazioni delle cefalee, la diagnostica per immagine, il ruolo della neurosonologia, il percorso in urgenza, l’aspetto psicologico e le nuove terapie sia d’attacco che di profilassi.

A patrocinare l’evento sono: l’Ordine dei Medici della Provincia di Ascoli Piceno, la Associazione Donne Medico della Provincia di Ascoli Piceno, la Società Italiana delle Cefalee (ANIRCEF) e la Società Italiana di neuroscienze ospedaliere (SNO).

A tal proposito, in occasione del Convegno, si terrà l’elezione del nuovo coordinatore regionale SNO Marche, presenti i prof Consoli da Vibo Valentia e responsabile italiano delle sezioni regionali SNO, il prof Neri già primario del S. Filippo Neri e membro del Direttivo nazionale SNO e dr. Gobbato past coordinatore SNO sezione Marche .