ACQUAVIVA PICENA – Di seguito una nota diffusa nei giorni scorsi, sui Social, dal sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti.

Un progetto che unisce continuità nella realizzazione dei progetti messi in campo nei due mandati precedenti, insieme ad un importante rinnovamento nella composizione della lista e nella proposta programmatica del prossimo mandato 2022-2027.

Fulcro del nuovo quinquennio sarà la realizzazione della nuova scuola, avendo ormai approvato il progetto definitivo, nell’ambito di una visione contrapposta a quella dei nostri avversari.

Guardiamo ad uno sviluppo urbanistico del paese in senso turistico e ad una nuova visione di aree come la Zona Industriale e la Conca degli Ulivi, alla conservazione ed al rafforzamento dei servizi sociali e scolastici, alla proposta di un progetto per la riqualificazione dell’area del vecchio edificio scolastico inagibile che guardi alle esigenze del centro storico.

Con rinnovata forza e convinzione, con la stessa coesione che ci ha caratterizzato come amministrazione nei precedenti due mandati, sempre aperti e collaborativi con tutte le realtà sociali, associative e politiche, siamo pronti a lavorare per una Acquaviva più Forte e più Unita. La presentazione dei candidati avverrà il 18 maggio alle ore 21 presso il Belvedere Piattelli. In caso di maltempo al Palazzetto dello Sport.