GROTTAMMARE – Il servizio Ambiente fa sapere che martedì 17 maggio, presso la Ricicleria comunale in via Nevada, NON sarà possibile conferire rifiuti di carta, plastica e multimateriale, a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica che interesserà la zona.

Dalle ore 9 alle ore 12 potranno essere conferiti solo rifiuti del tipo RAEE, ingombranti, ferro, potature, toner, medicinali, pile, batterie e oli esausti.