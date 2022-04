In arrivo una nuova trasmissione sulla web tv di Riviera Oggi dedicata allo Sport: “Sport in Campo”, a cura di Marta Grima e Antonio Parroni, che andranno direttamente sul campo per intervistare atleti, campioni e dirigenti di società sportive.

I due giornalisti si metteranno anche alla prova con le varie discipline… non ci credi? Segui la prima puntata mercoledì 4 maggio alle 18.45!