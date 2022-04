BARCELLONA – Si è aperto ieri, 26 aprile 2022, a Barcellona, l’European Seafood, la fiera mondiale per i prodotti ittici che riunisce compratori e venditori da tutte le parte del mondo.

Si tratta di un evento in cui sarà possibile capire come i mercati possono evolversi nel settore ittico e, come dichiarato dal presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, “I Mercati devono certamente insistere sul loro ruolo legato alla vendita del prodotto, ma saper anche investire per creare spazi per la lavorazione e favorire nuovi sistemi di consegna. Il futuro sta nella combinazione di vendita e logistica. I Mercati possono farlo, hanno le competenze per realizzare questa trasformazione. Italmercati da tempo sostiene e rivendica un ruolo strategico dei Mercati anche in questo settore vista la loro capacità di garantire sicurezza alimentare e tracciabilità del prodotto”.

Presenti alla tre giorni fieristica anche Francesca Perotti, amministratore delegato del Centro Agroalimentare Piceno e Corrado Di Silverio, vice presidente del Caap.

“La ripresa degli eventi fieristici – ha dichiarato l’Ad Francesca Perotti – è positivo per tutti gli operatori e, come giustamente sottolineato dal Presidente di Italmercati, prodotti, tecnologie e logistica devono evolversi e sincronizzarsi al meglio. Siamo qui per continuare a parlare, proprio con Italmercati, dei nuovi progetti in essere per il Centro Agroalimentare Piceno”.