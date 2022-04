GROTTAMMARE – Tre milioni di euro per le scuole tra i programmi dell’anno, in approvazione nella prossima seduta del Consiglio comunale di venerdì 29 aprile. Oltre al rendiconto della passata gestione, presentato nei giorni scorsi, infatti, l’assise è chiamata a confrontarsi anche sulla gestione futura contenuta nel bilancio 2022.

L’illustrazione dell’aggiornamento del DUP 2022/2024 sarà preceduto da una serie di punti propedeutici alla definizione del quadro finanziario in approvazione. L’ordine del giorno, tuttavia, è stato alleggerito dalla discussione sulla Tassa Rifiuti, a causa dello slittamento della scadenza al 31 maggio per la validazione del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti da parte dell’ATA e la conseguente determinazione delle nuove tariffe.

Come già annunciato, la seduta si terrà in presenza, nella Sala consiliare di Palazzo Ravenna, parzialmente riaperto anche al pubblico fino a un massimo di 26 persone. Accesso secondo norme anti-covid.

I lavori potranno essere seguiti anche da remoto, dal canale YouTube Comune di Grottammare, dove verrà trasmessa la diretta streaming. Inizio ore 16.

Tra gli argomenti che anticiperanno la discussione sulle azioni previste nel bilancio 2022, presentato nelle settimane scorse dalla Giunta comunale, figurano l’approvazione del Piano annuale delle Alienazioni (stimato in 1,5 milioni) e la proposta di destinare la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi su edifici religiosi alla Parrocchia San Giovanni Battista (stabilita in 6 mila).

Il documento finanziario in approvazione ha un valore complessivo di 39.748.070,84 euro, di cui spese correnti 17.134.969,17 euro, spese di investimento euro 9.484.973,87 euro, rimborso rata capitale mutui 515.144,14, partite di giro 4.577.983,66, giroconti per eventuali chiusure di anticipazioni di tesoreria 8 milioni.

Tra le spese correnti, degna di nota è la previsione di circa 450 mila a copertura dei rincari delle utenze luce e gas. Tra le spese di investimento, si segnalano: la spesa per il rifacimento e completamento del lungomare (1.990.000 euro), per l’impianto sportivo Tesino nord (circa 477 mila euro), lavori sul ponte Tesino (600 mila), collegamento casello autostradale con strada Valtesino (500 mila), completamento scuola Speranza (805 mila euro), messa in sicurezza idrogeologica area via Cilea-via Toscanini (400 mila), interventi su scuole varie del territorio (oltre 2.200.000).

Collegato all’approvazione del bilancio l’ultimo punto in discussione, relativo alla proposta di applicazione dell’avanzo di amministrazione, determinato in 338.600,94 euro per finanziare le seguenti spese:

41.390,20 euro per maggiori spese covid necessarie a fronteggiare la situazione pandemica ancora in corso;

79.395 euro per realizzare i progetti finanziati da trasferimenti vari ottenuti negli esercizi precedenti e non ancora realizzati;

90 mila euro per interventi sulla segnaletica e per il miglioramento della viabilità finanziati dall’avanzo generato dalle sanzioni del Codice della strada ;

100 mila euro per investimenti vari finanziati dai proventi delle concessioni edilizie e dalla fiscalizzazione degli standard;

15 mila euro per acquisto beni materiali durevoli finanziato con avanzo destinato agli investimenti;

12.815,74 euro per spese nel settore turistico finanziate con l’avanzo generato dall’imposta di soggiorno.

Si registrano, inoltre 18.300 euro quale finanziamento governativo per il progetto NO DRUGS e 14 mila euro per le attività di espletamento dei referendum del 12 giugno rimborsate dallo Stato.