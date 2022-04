NAPOLI – Si conclude con la retrocessione in Serie A2 il campionato di Serie A1 di ginnastica artistica femminile a cui la World Sporting Academy ha preso parte con la squadra guidata dai tecnici Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni e composta da Laura Addazii, Alexia Baldassari, Sofia Giovagnoli, Elisa Bianchetti da Recanati e Sophia Campana in prestito dalla società “Alfonso Casati” di Arcore.

La terza tappa della manifestazione è andata in scena sabato 23 aprile al PalaVesuvio di Napoli e non è stata priva di difficoltà per la formazione rossoblu, che da anni porta alto il nome di San Benedetto in Italia e nel mondo: “Una sfida complicata. Sophia Campana venerdì sera non stava bene, aveva avuto la febbre altissima nei giorni precedenti, non si era allenata quasi mai. Durante la prova podio la pedana non le rispondeva e lei aveva paura di farsi male, allora in un primo momento abbiamo deciso di non farla gareggiare per niente. Alle altre ragazze è dispiaciuto, ma hanno capito. Sono entrate in campo le riserve, che sono state bravissime. Sono soddisfatta di loro. Sophia alla fine ha fatto volteggio e parallele perché sabato mattina stava meglio grazie anche all’intervento di Jean-Carlo ed è stata preziosa. Sono una vera squadra che può crescere e andare avanti. Non mi aspettavo tutto questo entusiasmo. Siamo retrocessi, ma sono contenta e fiduciosa per il prossimo anno, hanno carattere queste giovani ginnaste, possono solo crescere. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A1. Speriamo che le ragazze lavorino come devono e che non ci saranno più i problemi legati alla pandemia”.