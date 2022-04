SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ieri mattina, lunedì 11 aprile, il Museo del Mare e la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto hanno celebrato la Giornata nazionale del Mare e della Cultura Marinara in compagnia di quattro classi provenienti dalle scuole primarie Miscia, Alfortville e dall’Istituto San Giovanni Battista di San Benedetto. La Giornata Nazionale del Mare è stata istituita in Italia con Decreto Legislativo n. 229 del 3 novembre 2017 ed è volta a promuovere e sviluppare la cultura del mare, inteso come risorsa con valore ambientale, culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

I bambini sono stati accolti dal saluto dell’assessore alla cultura, Lina Lazzari, che ha introdotto il concetto di sostenibilità ambientale in un piacevole momento di condivisione e scambio di idee. Grande attenzione e interesse ha suscitato l’intervento del tenente di vascello Francesco del Giglio, che ha fatto conoscere l’importante attività svolta dalla Capitaneria di Porto nella salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, accompagnando i partecipanti in un percorso dedicato all’ educazione ambientale per sensibilizzarli ad adottare pratiche e comportamenti ecologicamente responsabili. La mattinata è proseguita con una visita guidata al Museo Ittico “Augusto Capriotti” e un laboratorio dedicato al riciclo a cura delle educatrici museali del Museo del Mare.

“Il Museo del Mare è impegnato oggi a restituire questi valori alle nuove generazioni mediante un’azione educativa che ha il compito di risarcire quel legame tra uomo e natura che è stato elemento costitutivo delle passate generazioni – ha affermato Francesca Vitelli, referente del Museo. “I cittadini, le associazioni e le istituzioni sono gli interpreti principali del nostro patrimonio culturale, grazie ai quali il museo vive e si rinnova.”