TIRRENIA – Nella struttura al coperto del Centro di Preparazione Olimpica, dopo quello di ottobre, si è svolto il secondo collegiale per formare la Nazionale che avrà come primo obiettivo la qualificazione all’Europeo-4

Confermate per questo secondo raduno la nostra giornalista Chiara Poli e Rebecca Ponzini, prima volta per il portiere Jessica Maranella tutte e tre le ragazze hanno vinto lo scudetto in estate con la Sambenedettese Beach Soccer. Poli e Ponzini militano insieme anche nella Sambenedettese calcio femminile, un orgoglio per tutta la città poter avere due nazionali.

Si è concluso oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia il secondo raduno della Nazionale Femminile di Beach Soccer.

La neonata compagine Azzurra, dopo la prima volta a ottobre e al suo secondo appuntamento collegiale di sempre, si è ritrovata per cinque giorni nella struttura al coperto appena ultimata per ospitare, anche durante la stagione avversa, le attività legate al calcio sulla sabbia: “Contrariamente agli altri anni – spiega il Ct Emiliano Del Duca – abbiamo la possibilità di anticipare la preparazione, in particolare per le ragazze che, per la prima volta nella storia di questa disciplina, dovranno affrontare impegni importanti come la qualificazione agli Europei in programma agli inizi di luglio in Portogallo”.

Un appuntamento che sarà il battesimo del fuoco per le beachers Azzurre: “Abbiamo fatto un altro passo in avanti per questa squadra che è in via di formazione. Dopo quello di ottobre – continua il tecnico Azzurro – siamo al secondo collegiale e altri sono in programma. In questi cinque giorni, ho avuto modo di valutare altre ragazze e altre ne vedremo perché alla fine del percorso si possa mettere insieme il miglior gruppo possibile e avere la chance di superare il turno di qualificazione e competere nel torneo continentale. Arrivare a giocare un Europeo sarebbe un’esperienza impagabile e la migliore occasione di crescita per le ragazze”.

“Sfruttiamo la stagionalità del beach soccer – dice Del Duca – che dà alle ragazze la possibilità, l’inverno, di praticare queste due diverse discipline per arrivare preparate agli appuntamenti internazionali. In tendenza, per la crescita del movimento, sarebbe auspicabile si avviasse un processo di specializzazione tecnico-agonistica per formare in modo specifico gli atleti del beach soccer, disciplina per caratteristiche molto diversa dal calcio a 11 o a 5.”