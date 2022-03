SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvicina il fischio d’inizio di Tolentino-Porto d’Ascoli, match clou della 24esima giornata del girone B di Serie D.

Domenica 13 marzo, alle 14.30, allo stadio ‘Della Vittoria’ di Tolentino, si affronteranno due delle squadre che ambiscono di diritto ad accedere ai play-off. Tolentino e Porto d’Ascoli sono divise da un punto (la prima a 35 e la seconda a 36), ma i cremisi devono ancora recuperare il match contro il Vastogirardi rinviato a causa della neve.

Buon periodo di forma per la formazione guidata da Andrea Mosconi: dopo aver fermato sia la Recanatese (0-0) che il Trastevere (1-0), i cremisi nell’ultima giornata di campionato, giocata il 27 febbraio, hanno scartato agevolmente la pratica Fiuggi con un tris che non ha dato scampo ai frusinati. Nell’intermezzo, però, sono succedute anche due brutte battute d’arresto contro le ultime del girone, Alto Casertano e Nereto, entrambe terminate in pareggio.

Nonostante la gara in meno sul calendario, il Tolentino dimostra di aver tutte le carte in regola per far parte delle ‘magic five’ del girone. Al settimo posto in classifica, tra le proprie mura i cremisi hanno un rendimento pauroso: 25 punti conquistati dei 35 totali, con soli 5 reti subite in undici partite giocate al ‘Della Vittoria’; le uniche a riuscire nell’impresa di espugnare la fortezza granata sono state Vastogirardi e Montegiorgio.

Probabile formazione Tolentino (4-3-3): Bucosse, Tortelli, Nonni, Bonacchi, Mengani; Salvatelli, Miccoli, Severini; Padovani, Bartoli, Zammarchi (All. Mosconi).

Servirà una gran prova da parte degli ‘orange’ del comandante Ciampelli per portare a casa punti preziosi. Il Porto d’Ascoli è avvisato.