GROTTAMMARE – Una grande bandiera gialla e azzurra ha fatto da sfondo alla fiaccolata di solidarietà per l’Ucraina che si è svolta ieri pomeriggio, 6 marzo, in piazza Fazzini, alla presenza di un centinaio di persone accomunate dal ripudio della guerra e da sentimenti di vicinanza a quanti sono in fuga dalle città ucraine, da giorni sotto i bombardamenti russi.

In rappresentanza della comunità ucraina residente a Grottammare – composta da 39 persone – la giovane Julia è intervenuta ringraziando i presenti per la vicinanza al suo popolo ed esortando i ragazzi a non restare indifferenti alle vicende politiche del proprio Paese: “Ringrazio ognuno di voi per il pensiero al nostro popolo, per le vostre donazioni e dico ai giovani di essere patrioti della vostra terra, di non essere mai indifferenti alla politica perché siete voi il futuro del vostro paese. Ve lo dice una ragazza come voi, che ha tutta la famiglia e gli amici in Ucraina”.

Le voci di alcuni bambini delle scuole di Grottammare hanno scaldato il freddissimo pomeriggio domenicale, unendosi a quelle degli organizzatori – Amministrazione comunale e Consulta per la fratellanza tra i popoli – nella lettura di articoli della Costituzione italiana e brani e poesie sulla pace di Gianni Rodari, Salvatore Quasimodo, Fëdor Dostoevskij, don Tonino Bello, Bertold Brecht e altri autori, anche locali, come la poetessa Daniela Santoni.

La lettura della Carta della Terra da parte del sindaco Enrico Piergallini, ha chiuso gli interventi in piazza: “Una traccia su cui riflettere nei prossimi giorni. Teniamo accesa la luce”.

Per quanto riguarda la raccolta di beni di prima necessità avviata la scorsa settimana, gli ultimi aggiornamenti riferiscono che un ingente carico è partito come previsto venerdì dalla sede dell’associazione I Care e che, al momento, la preferenza è per farmaci da banco e prodotti sanitari.

In questo caso, le consegne possono essere effettuate presso la sede della Misericordia, in via Fratelli Rosselli 45 (lungo la Statale 16, davanti alla stazione dei Carabinieri di Grottammare), dal lunedì al sabato, dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Informazioni al numero 329.3051963 (Alessandro).