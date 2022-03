SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due momenti opposti per Porto d’Ascoli e Montegiorgio.

Con la sconfitta infrasettimanale sul campo del Notaresco per 2-1, i ragazzi di mister Ciampelli hanno subito la terza sconfitta consecutiva, rimanendo così a quota 33 nel girone e non sfruttando i risultati della scorsa giornata che potevano potenzialmente portare gli ‘orange’ al terzo posto.

Il Montegiorgio, 13esima forza del campionato con 29 punti, si trova in un periodo di forma decisamente migliore rispetto ai sambenedettesi: sette partite consecutive a punti (compresi i pareggi contro squadre del calibro di Recanatese e Trastevere, e vittorie contro Tolentino e Fiuggi) rappresentano un biglietto niente male con cui presentarsi al ‘Riviera’ per far male a Napolano e compagni.

Dopo una prima parte di stagione altalenante, Eddy Mengo sembra aver progressivamente trovato la giusta quadratura tattica in campo capace di portare risultati ai rossoblù sia sull’aspetto del gioco sia sull’aspetto dei risultati, che parlano ora di un Montegiorgio in fase di risalita. Caso vuole che questa continuità sia iniziata ad arrivare successivamente alla cessione del loro bomber Stefano Spagna proprio al Porto d’Ascoli del presidente Vittorio Massi nel corso della sessione invernale di mercato.

Probabile formazione Montegiorgio (4-3-3): Forconesi, Donzelli, Bertolo, Perini, Ruci; Misin, Omiccioli, Marchionni; Santoro, Albanesi, Zancocchia (All. Eddy Mengo)