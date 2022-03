GROTTAMMARE – La città di Grottammare ha avviato questa mattina una raccolta di beni di prima necessità a favore del popolo ucraino.

L’iniziativa segue l’atto di condanna alla guerra votato all’unanimità dal Consiglio comunale sabato scorso.

La solidarietà per il popolo ucraino, attaccato dalla Russia che ha invaso i confini e bombardato le città, è scattata anche a Grottammare, con grande partecipazione della società civile e la collaborazione della comunità ucraina che qui conta 39 persone residenti.

Ieri pomeriggio, 28 febbraio, in municipio, amministratori e volontari hanno incontrato i loro portavoce per dare concretezza all’iniziativa e definirne le modalità operative.

A partire da questa mattina, dunque, è aperta una raccolta di beni di prima necessità – alimenti a lunga conservazione, vestiario invernale, farmaci, privilegiando i prodotti per bambini – che verranno spediti ai confini polacchi, dove si stanno riversando migliaia di profughi, ma l’intento è di spingersi anche oltre, verso i territori ucraini di Leopoli per portare aiuto anche alle persone che non possono affrontare l’allontanamento dal proprio Paese.

Il centro di raccolta è stato individuato nella sede dell’associazione I Care onlus, in via Valtesino 295 (vicino alla Farmacia Della Regina). La consegna può essere effettuata tutti i pomeriggi, dalle ore 16 alle ore 19, e anche il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12. La partenza del primo carico è già fissata a venerdì mattina.