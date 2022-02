SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano gli appuntamenti annuali con la grande ginnastica artistica. Si tratta del Campionato di Serie A1 maschile e femminile, dove da parecchie primavere ormai la World Sporting Academy porta alto il nome di San Benedetto.

La società rossoblu, guidata dai tecnici Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni, quest’anno dovrà fare a meno delle due “big” Jessica Hélène Mattoni, alle prese con problemi fisici, e Maria Vittoria Cocciolo, che ha detto addio alla ginnastica.

Alla vigilia della prima tappa, che si svolgerà al PalaPrometeo di Ancona sabato 12 febbraio a partire dalle 14.30, abbiamo intervistato Elena Konyukhova, che ha presentato la squadra e definito gli obiettivi della stagione: “Possiamo contare su ginnaste giovani, con poca esperienza. Sofia Giovagnoli, classe 2009, Alexia Baldassari, classe 2008, le più esperte Rebecca Morè e Laura Addazii, poi Elisa Bianchetti da Recanati, per cui ringraziamo Giuliano Lucarini, con cui collaboriamo quest’anno, e infine, in prestito, la veterana Sophia Campana dalla società ‘Alfonso Casati’ di Arcore, che ci darà una grossa mano. Le ragazze stanno lavorando bene, però non abbiamo grandi obiettivi. Puntiamo a salvarci per rimanere in Serie A1“.

Non potevano mancare anche due battute con Jessica Hélène Mattoni, stella della prima edizione del programma televisivo “Ginnaste Vite Parallele” e ex atleta della Nazionale italiana, con cui nel 2010 ha preso parte ai Mondiali di Rotterdam: “Guarderò la gara da spettatrice, è una sensazione strana. Spero di rimettermi in forma presto, intanto ad Ancona sabato ci sarò. Cercherò di dare alle ragazze i consigli che sono stati dati a me, come quello di affrontare la gara con tranquillità. Saranno in competizione con le ginnaste migliori d’Italia e non solo, per loro sarà una bellissima esperienza”. Alla domanda su quando la rivedremo in pedana, Jessica ha risposto: “Non lo so ancora, per adesso mi concentro sul recupero”.

Le tappe successive del Campionato di Serie A1: sabato 12 marzo a Torino, sabato 23 aprile a Napoli e la Final Six nel week-end del 21-22 maggio sempre a Napoli.

