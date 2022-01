SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parco Bau, ripristinata l’area di via Paolini a San Benedetto.

L’operazione rientra nel programma di manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine.

L’Amministrazione comunale ha predisposto nella scorsa settimana l’avvio degli interventi necessari al pieno ripristino del Parco Bau di via Paolini. Già nella giornata di mercoledì 26 gennaio sono state svolte le operazioni di sfalcio dell’erba e inoltre gli operai del Comune sono intervenuti anche per il riempimento delle buche. Prevista anche la revisione dei cancelli dell’area verde.

L’operazione rientra nel programma ordinario della manutenzione delle aree verdi cittadine che il Comune esegue con regolarità su tutto il territorio comunale. Ad esempio, la settimana scorsa il personale del Servizio Aree Verdi ha lavorato in zona Santa Lucia e via Torre Guelfa, questa settimana sono previsti interventi in via Damiani e via Marradi.

Riguardo alle deiezioni, pur essendo un obbligo dei proprietari raccoglierle, il Comune si era attivato prendendo accordi con alcuni volontari assidui frequentatori dell’area affinché facessero opera di sensibilizzazione e consegnando loro alcuni kit di sacchetti da consegnare agli utenti occasionali. Si ricorda che è comunque possibile ritirare una dotazione semestrale gratuita di sacchetti presso l’EcoSportello aperto al piano terra del Municipio il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina.

La buona gestione di un’area attrezzata per i cani passa attraverso la collaborazione con i proprietari degli animali che dovrebbero vigilare, tra le altre cose, affinché i cani evitino di scavare buche nel terreno premurandosi, se ciò accade, di ripristinare le superfici danneggiate.

