Le operazioni hanno coinvolto anche il servizio Aree Verdi per il ripristino delle recinzioni dell’area

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del vicesindaco di San Benedetto Tonino Capriotti, giunta in redazione il 28 gennaio.

Alcuni giorni fa gli operai del Comune hanno provveduto agli interventi di riparazione e messa in sicurezza della “barca” e degli altri giochi danneggiati nella pineta di viale Buozzi.

Le operazioni hanno coinvolto anche il servizio Aree Verdi per il ripristino delle recinzioni dell’area.

“Il consigliere segnalatore ancora una volta è arrivato fuori tempo massino – ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti – osservo che inizia a perdere colpi anche nel ruolo che si è ritagliato se, a distanza di due giorni, non si è accorto di quello che avviene in città Se anziché cogliere frettolosamente ogni occasione per fare un po’ di rumore, dall’opposizione spendessero un po’ di tempo a informarsi prima di esternare, onorerebbero meglio il ruolo istituzionale che ricoprono”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.