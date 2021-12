GROTTAMARE- Mercoledì 22 dicembre alle ore 21 al Teatro delle Energie di Grottammare, Silvia Giulia Mendola e Pasquale Di Filippo sono i protagonisti di Inverno, dello scrittore norvegese Jon Fosse. Messo in scena con la regia Michele Di Mauro per la produzione di Profili Artistici e Piano in Bilico in collaborazione con A.M.A.T. Lo spettacolo apre in anteprima il cartellone Energie Vive 2022, che entrerà nel vivo a gennaio, ed è proposto dal Comune di Grottammare su progetto di Profili Artistici e A.M.A.T, con il contributo di MiC e Regione Marche.

Vediamo la trama dello spettacolo “Inverno”: un uomo d’affari incontra una giovane donna spettinata in un parco, in un incontro che cambierà le loro vite per sempre. Inverno è una “atmospheric meditation” sulle relazioni, in cui il linguaggio poetico ed enigmatico di Jon Fosse dipinge un ritratto di due persone che cercano, a modo loro, di fare la differenza nella vita dell’altro.

Di seguito le parole del regista Michele Di Mauro «Cosa m’interessa di Inverno e mi muove verso la sua messa in scena? Un’economia verbale che contiene invece, sempre, un ampio ventaglio di possibili interpretazioni, di variabili, di significati. Una ricchezza nascosta dietro ritmo e forma. I livelli comunicativi che passano continuamente tra il detto e il non detto. Se si cade in una lettura frettolosa, sembra tutto semplice: luoghi, rapporti, circostanze, storie, sentimenti. Ma dietro questa scarnificazione degli orpelli testuali e scenici, continuo a percepire una complessità struggente. Infine, la mancanza di livelli metaforici. Niente simboli e niente metafore. Un attacco all’ambiguità, come fosse quasi un grande difetto che l’altro secolo ci ha lasciato in eredità e di cui dobbiamo sbarazzarci. Di questo Inverno mi attanaglia lo spirito aperto verso il possibile. Verso il cambiare. Tutto. E forse senza neanche troppi drammi. Come dirsi: a qualsiasi età, abbiamo un passato e un futuro”, per cui tutti i giorni sono il preludio al domani E di questa notte che divide l’oggi al nuovo oggi dobbiamo occuparci con cura. Con serietà. Con ironia.»

Adattamento e regia del testo originale di Michele Di Mauro assistito da Livia Castiglioni. Scene e luci sono di Lucio Diana, bande sonore di Elvis Flanella, musiche originali di Mimosa Campironi, fonico Davide Marietta.

Informazioni e biglietti: biglietti sono a posto unico, in vendita al costo di 10 euro presso la Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939), che sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30. Per informazioni e prevendite è possibile rivolgersi all’A.M.A.T 071/2072439 ed online su vivaticket.com

