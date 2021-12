MONTEPRANDONE – L’Handball Club Monteprandone voleva il riscatto e ci è riuscito, salutando nel migliore dei modi il 2021.

Nell’ultima gara dell’anno, al Colle Gioioso, i ragazzi di coach Andrea Vultaggio hanno superato 39-27 il Città Sant’Angelo, agganciandolo al secondo posto, a quota 8, ma con una partita in meno.

Ed è stata sfida quasi mai in bilico. In avvio parziale blu, 6-3. Poi la concentrazione scende e complice qualche errore di troppo e qualche esclusione temporanea, gli abruzzesi si rifanno sotto, e anzi mettono la freccia: 10-11. Ma da quel momento non c’è più storia: la reazione dell’HC è prepotente con un break di 8-2 (18-13) e la chiusura al riposo sul 19-14.

Nella ripresa Monteprandone continua a imporre il proprio gioco, senza trovare nessuna resistenza da parte degli abruzzesi, chiudendo in modo comodo.

“Sono molto contento della vittoria. Inutile dire che dopo il passo falso di Teramo, la nostra mente era focalizzata solo sul riscatto” è il commento di coach Andrea Vultaggio. “Abbiamo messo un’altra pietra su quello che sarà il nostro cammino, ma questo non ci deve far pensare che la ora strada sarà in discesa. I nostri avversari si sono presentati con un paio di assenze importanti e noi abbiamo avuto diversi alti e bassi che non ci hanno permesso di chiudere la partita con un margine ancora più ampio. Al ritorno sarà sicuramente una grande lotta”.

“Ci prendiamo il regalo dei nostri ragazzi, che nonostante una settimana un po’ tribolata per quanto riguarda gli allenamenti, ci permettono di trascorrere delle feste serene” conclude Vultaggio.

L’HC tornerà in campo il 9 gennaio 2022 a Falconara.

Questi i giocatori (e le rispettive marcature) che hanno battuto Città Sant’Angelo.

Grilli 9, Campanelli, Cani 1, Capocasa, Carlini, Di Girolamo 3, Evangelista, Khouaja 6, Marchesino 5, Martin 4, Marucci 1, Mattioli 1, Parente, Mucci, Salladini 3, Simonetti 6.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.