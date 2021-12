Nata e vissuta fino all’età scolare ad Ascoli, Gladiah risiede infatti da alcuni anni a Grottammare, pur abitando ormai stabilmente a Roma, per le ovvie esigenze professionali

GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

Sabato 4 dicembre Giorgia Fiori, attrice di cinema nonché cantautrice con lo pseudonimo di Gladiah sarà premiata a Grottammare come “artista grottammarese emergente dell’anno”. Nata e vissuta fino all’età scolare ad Ascoli, risiede infatti da alcuni anni a Grottammare, pur abitando ormai stabilmente a Roma, per le ovvie esigenze professionali.

La premiazione avverrà per iniziativa del Comune di Grottammare, di concerto con la locale Associazione Lido degli Aranci, nel corso del divertente spettacolo “Lle Grott’s Talent”, in programma, presso il Teatro delle Energie con inizio alle ore 21,00 e nel corso del quale oltre a Giorgia verranno premiati altri tre artisti emergenti di quella città (Giovanna Di Giacinto, Pierluigi Bonanni, Luca Sestili).

Per l’occasione Gladiah, si esibirà con il corpo di ballo di Tina Dance, interpretando la sua ormai nota canzone “Apatia”, molto significativa in quanto scritta durante il lockdown del 2020 ed inserita anche nel multi cd Hit Mania Dance 2021 della scorsa estate. La serata si preannuncia al quanto piacevole poiché, oltre all’esibizione degli artisti emergenti lo spettacolo si arricchisce delle esibizioni di Lando&Dino, Ermanna&Tonino e del notissimo comico Paolo Migone.

Per l’esibizione di Giorgia Fiori si preannunciano comunque tanti consensi, come quelli già ottenuti dalla stessa ad Ascoli, lo scorso 29 ottobre, in occasione della sua esibizione al Teatro Filarmonici, durante la serata Etica Quintana-Premio Cortesia e Lealtà”.

