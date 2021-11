La Scuola Paritaria LO.VI.S.S. Formazione è una istituzione aperta a famiglie e studenti che vogliono essere protagonisti del loro cammino di crescita, sviluppando capacità, conoscenze e competenze scolastiche e professionali.

La Scuola ha come proposito quello di coniugare elevati standard didattici e tecnico-formativi con una profonda attenzione educativa alla crescita personale dei ragazzi, puntando su un miglioramento continuo della qualità performante l’attività scolastica offerta, con l’impegno di costruire una scuola alternativa, che consenta al singolo studente di essere seguito individualmente durante tutto il suo percorso. Tale obbiettivo si realizza fornendo una didattica individualizzata, che si caratterizza per la capacità e la disponibilità a seguire gli alunni nei loro bisogni specifici, anche attraverso l’attivazione della piattaforma multimediale con l’ausilio di laboratori informatici e linguistici all’avanguardia.

Gli Istituti Paritari LO.VI.S.S. sposano una didattica strutturata sulla formazione integrale della persona.

Un modo di fare scuola radicato su valori quali la trasparenza, l’entusiasmo e la motivazione, che sono gli elementi strutturali dell’“Essere Scuola”.

Studiare presso gli Istituti Paritari LO.VI.S.S. significa essere inseriti in un ambiente di apprendimento in cui l’attenzione ai bisogni dello studente e la riduzione delle distanze nei rapporti umani creano una sinergia collaborativa serena e motivante.

Gli indirizzi attivati sono:

Settore Tecnico-Economico:

● AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING;

Il corso per conseguire il Diploma di Amministrazione, Finanza e Marketing ha come obiettivo principale quello di formare una figura professionale con buone nozioni di informatica, delle lingue straniere e delle problematiche di tipo economico, fiscale e aziendale.

I possibili sbocchi lavorativi per il nuovo Diploma di Amministrazione, Finanza e Marketing:

Aziende private (area amministrativa, area vendite)

Aziende pubbliche (Enti locali, Camera di commercio)

Banche

Studi di commercialisti

Amministrazione finanziaria (Uffici IVA, Agenzia delle Entrare, Uffici del registro)

Studi di consulenti del lavoro

Studi notarili

Studi commerciali

Gestione d’impresa

Studi di avvocati

Associazioni di categoria (Ascom, Coldiretti, Ass. Artigiani, Ass. sindacali)

Imprese bancarie e assicurative

Agenzie di viaggio

● TURISMO.

Il corso consente al diplomato dell’Istituto Tecnico per il Turismo di operare, con ruoli di responsabilità, nei settori della produzione e commercializzazione dei servizi turistici in Italia ed all’estero e nei settori legati all’import-export.

In particolare può esercitare le seguenti attività:

Direttore di albergo;

Esperto di marketing turistico

Organizzatore, promotore e programmatore di eventi, congressi e fiere;

Direttore tecnico di agenzie di viaggi e di imprese turistiche in generale;

Impiegato con connotate competenze tecniche nel settore dei trasporti nonché in compagnie aeree, ferroviarie e di navigazione.

Settore Tecnico-Tecnologico:

● COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Il diplomato del CAT grazie alle elevate conoscenze previste dal piano di studi è in grado di far fronte ai profondi cambiamenti che interessano diversi settori come:

Il risanamento strutturale ed architettonico di edifici esistenti;

La salvaguardia paesaggistica e del territorio;

Il contenimento dei consumi energetici;

L’impiego delle fonti energetiche;

La sicurezza e la gestione dei cantieri edili.

Questi scenari operativi, accanto a quelli che storicamente sono propri del geometra, offrono al futuro diplomato del CAT ampie opportunità di ingresso nel modo del lavoro che ha sempre più bisogno di Tecnici in grado di intervenire con flessibilità e competenza, oltre alla prosecuzione degli studi in campo universitario.

Settore Licei:

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali

● LICEO DELLE SCIENZE UMANE –TRADIZIONALE;

● LICEO DELLE SCIENZE UMANE –OPZIONE ECONOMICO SOCIALE;

Il Liceo delle Scienze Umane mira ad una formazione a lungo termine, che risulta solitamente più efficace nel caso di una prosecuzione degli studi a livello universitario, non pregiudicando l’inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, il liceo socio-economico riconosce come elementi fondanti del proprio corso di studi:

● la valenza formativa e metodologica delle discipline giuridiche ed economiche;

● la specificità dello studio antropologico, storico-filosofico e sociologico;

● lo sviluppo del senso di responsabilità, della capacità relazionale e di progettazione nell’ambito di una situazione concreta;

● una preparazione linguistica coerente con le prospettive offerte dal mondo del lavoro.

Al termine del corso di studi lo studente avrà acquisito delle conoscenze e una sensibilità che gli consentiranno di:

● avvicinarsi alle problematiche economico-sociali con senso critico nella consapevolezza della loro complessità;

● comunicare e mettersi in relazione con differenti contesti sociali e con diversi destinatari;

● compiere le proprie scelte sulla base del principio che il diritto è scienza fondamentale per la convivenza civile.

● LICEO SCIENTIFICO

Il corso Liceo Scientifico consente di proseguire gli studi e accedere agevolmente a qualunque le facoltà universitaria come Ingegneria, Fisica, Matematica, Architettura, Farmacia, Scienze forestali, Medicina, Agraria, Chimica, Biologia, Scienze naturali e molte altre.

Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, lo studente sarà in grado di lavorare in studi privati o pubblici, svolgendo mansioni di laboratorio. Inoltre potrà approfondire le materie ed avrà un bagaglio culturale adeguato per svolgere mansioni di assistente in studi medici, architettura, ingegneristici e nel campo della biologia.

I diplomi degli indicati indirizzi, CONSEGUITI CON ESAMI IN SEDE, hanno valore legale e consentono l’accesso all’Università

La piattaforma digitale

La metodologia didattica è in continuo aggiornamento attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuovi metodi e l’utilizzo costante di supporti informatici e tecnologici.

Un nuovo modello, quindi, di didattica (Didattica Digitale Integrata – DDI) ampiamente recepito dalla Scuola Paritaria LO.VI.S.S. che ha dato vita alla Piattaforma YOULOVISS rispondente alla metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza o la sostituisce in caso di nuovo lockdown.

La Piattaforma YOULOVISS garantisce allo studente lo svolgimento delle lezioni online da seguire direttamente da casa attraverso il PC, Tablet e telefonino, contiene spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.

Mediante la Piattaforma lo studente interagisce con l’insegnante durante le verifiche fornite con sistema sincrono (videoconferenza) e asincrono (video-lezioni, filmati, newsletter e PDF), per tutto il periodo di uso del corso. Gli studenti possono pertanto accedere alla piattaforma web in ogni momento e in ogni luogo, superando ogni ostacolo spazio – temporale. Infatti grazie alla tecnologia digitale studiare on line non pone, nel modo più assoluto, nè di vincoli di orario, che di presenza fisica.

Attraverso una password e un username gli iscritti possono collegarsi alla piattaforma e accedere alle lezioni registrate per studiare a distanza e disponibili 24 ore su 24 e integrate con specifico materiale didattico: slides, materiale illustrativo, le lezioni scaricabili anche in versione cartacea, tenute dai docenti nel corso della settimana e CD-ROM/DVD ove previsti.

Periodicamente, secondo quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, è prevista la somministrazione di test o la elaborazione di compiti scritti per verificare la preparazione dello studente in collegamento diretto con audio e webcam con i propri docenti.

Le slides dei corsi sono presentazioni in Power Point ideate, realizzate e strutturate dai Docenti e sono vere e proprie lezioni interattive.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.