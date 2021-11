SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La disparità di genere uccide”. Questo il messaggio che l’associazione Nos Donne ha voluto lanciare in occasione della giornata contro la violenza sulle donne posizionando su viale Secondo Moretti a San Benedetto una sedia rossa vuota.



Di seguito le parole che accompagnano l’installazione, dal titolo “Il posto di chi manca”, firmata Nos donne: “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è un momento al quale Nos Donne vuole partecipare con un gesto simbolico, una provocazione. Il 25 novembre non deve essere un punto di arrivo, ma un momento in cui l’opinione pubblica viene obbligata a una riflessione profonda; non una parata autoreferenziale e priva di contenuti, ma un voto per un impegno costante, tutti i giorni, tutto l’anno. Ad oggi sono più di cento le donne uccise nel 2021: una ogni tre giorni. E ancora non riusciamo a leggere nella maniera corretta questi dati. La mistificazione dei media e dell’opinione pubblica ancora non inquadra il femminicidio come il prodotto di una cultura sessista e maschilista, anzi, resta sempre viva la tendenza a decontestualizzare le aggressioni e a mettersi dalla parte dei carnefici. A poco valgono le parole spese in giornate come questa se a seguirle non ci sono fatti né tantomeno la voglia di cambiare. La sedia rossa e vuota che vedrete nelle strade della città è il posto che avrebbero dovuto occupare tutte le donne scomparse, vittime di femminicidio e tutte quelle che ancora, quotidianamente, non riescono a liberarsi da un sistema che le aggredisce, svilisce e relega ai margini sociali. È il posto delle donne che non possono denunciare i propri compagni violenti, è il posto delle donne sopravvissute, è il posto delle donne che hanno paura di tornare a casa la sera, è il posto delle donne molestate sul luogo di lavoro e negli spazi pubblici: è il posto di tutte noi. La sedia rossa serve a noi donne per ricordarci che non siamo sole. Serve a tutt* noi per occuparlo insieme alla pari.”

