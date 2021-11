RIPATRANSONE – Grande soddisfazione per la rappresentazione di domenica 21 novembre presso ildi Ripatransone. L’Associazione Culturale Knà, in collaborazione con il Comune di Ripatransone, ha presentato lo spettacolo, liberamente tratto dall’omonima favola in tre atti di Luigi Antonelli, con omaggio a Mattia Torre.

Grazie all’elevata maestria degli attori, nella suggestiva cornice del Teatro Mercantini, il numeroso pubblico è stato catapultato in un’atmosfera surreale e profonda, caratterizzata da un totale coinvolgimento.