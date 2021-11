SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà a San Benedetto del Tronto l’ultima delle undici serate del progetto “Dalla Vigna alla Tavola – Le Marche a Piccoli Sorsi”, realizzato con il contributo dalla Regione Marche – Coordinamento della Comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari. L’appuntamento, infatti, è per martedì 30 novembre, alle ore 20, presso il ristorante Cucina al Porto – Since 1978 Grottino Dea. L’evento, che si propone di valorizzare il patrimonio enogastronomico e turistico delle Marche, è nato proprio con l’intento di avviare un’azione promozionale specifica per il settore vitivinicolo di qualità marchigiano, oltre alle produzioni agroalimentari marchigiane, con il coinvolgimento della ristorazione e degli operatori turistici.