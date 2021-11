SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio a reti bianche con l’Aurora Alto Casertano, il Porto d’Ascoli ospiterà in casa il Pineto. Si giocherà presso lo Stadio “Riviera delle Palme” domenica 14 novembre alle ore 14:30.

Gli abruzzesi lo scorso anno hanno partecipato al campionato di Serie D Girone F ottenendo l’accesso ai play-off posizionandosi al 4° posto in classifica con 56 punti a pari merito con Cynthialbalonga e Matese. La squadra, inoltre, ha vinto la finale play-off del Girone F contro il S.N. Notaresco per 0-1 con il gol di Minnozzi.

Per quanto riguarda il campionato in corso, al momento, i biancazzurri occupano il 3° posto a 16 punti a pari merito con la Recanatese (con una partita in meno). Sono 6 i risultati utili ottenuti: 5 vittorie con Montegiorgio, Aurora Alto Casertano, Trastevere, Nereto e Vastogirardi (battuto 5-0 nell’ultimo turno) e 1 pareggio con la Recanatese. Le sconfitte refilate sono 2: una con il Castelnuovo Vomano e una con l’Atletico Terme Fiuggi.

Sono 16 i gol realizzati e 4 quelli subiti, con questi dati alla mano, all’ottava giornata, il Pineto ha il 2° miglior attacco e la miglior difesa del girone.

Giocatori da tenere d’occhio: Federico Cardella, attaccante classe 94′, vanta più di 130 presenze in carriera e 53 gol segnati. Per lui le stagioni più prolifiche sono state nel 2018-2019 con la maglia del Ladispoli (18 gol segnati in 34 presenze) e lo scorso anno al Cynithialbalonga (16 gol segnati in 32 presenze). Lo score attuale, con la maglia del Pineto, conta 5 gol segnati in 8 partite.

Federico Barlafante, esterno d’attacco classe 2000, è stato lanciato dal Real Giulianova nel 2017-2018 in Eccellenza, dove ha anche giocato 4 anni in Serie D (fino allo scorso anno). Dopo la buona stagione con 8 gol segnati in 31 presenze, si è accasato nel Pineto proprio questo anno ed è partito con il piede giusto. Al momento è il bomber per gli abruzzesi con 6 gol segnati in 8 partite. Le sue reti hanno portato la bellezza di 12 punti (ottenuti contro Aurora Alto Casertano, Trastevere, Nereto e Vastogirardi).

Matteo Minnozzi, attaccante ed ex Porto d’Ascoli, rincontra i suoi vecchi compagni. Giusto per ricordare, il classe 96′ ha segnato 20 reti in 28 presenze con la squadra rivierasca nel 2017-2018 in Eccellenza. Inoltre ha avuto una parentesi con le giovanili dell’Ascoli ed ha esordito in Serie C, con la stessa maglia, nel 2013-2014. Nel 2018-2019 ha vestito la maglia della Sambenedettese in Serie C, esperienza poco felice che si concluderà con la risoluzione del contratto nel novembre 2018, con appena 3 presenze. Ripartirà dall’Eccellenza con il Tolentino ottenendo la Serie D e segnando in due stagioni consecutive 27 gol in 48 presenze. Quest’anno, fino ad oggi, ha realizzato 3 gol arrivati domenica scorsa contro il Vastogirardi.

Dunque il Porto d’Ascoli avrà il difficile compito di contenere il più possibile l’attacco del Pineto e di provare a sfruttare gli errori che la difesa avversaria commetterà per provare a portare dei punti in porto.

