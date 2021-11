SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In settimana tramite una videochiamata abbiamo avuto modo e il piacere di poter intervistare l’ex capitano della Samb e attualmente giocatore del Pineto, Marco Pezzotti. Abbiamo trattato diversi argomenti tra cui il prossimo avversario, il Porto d’Ascoli, la realtà del Pineto e i suoi obiettivi, il suo ruolo all’interno della squadra e un’opinione sul girone. Di seguito troverete l’intervista per iscritto e il video integrale.

“Porto d’Ascoli? Non ho ancora avuto modo di vedere una partita intera, ma conosco bene l’allenatore a cui piace molto giocare a calcio anche perché il campo del Riviera delle Palme glielo permette. Sarà una partita difficile” afferma in merito alla gara di domenica.

“Il mio ruolo è il quarto di centrocampo nel 3-4-3, ho meno compiti offensivi ma spesso provo ad andare al cross o anche al tiro. È un ruolo che mi piace e riesco ad interpretarlo. La realtà Pineto? Ci ho già giocato tre anni fa e quest’anno sono ritornato. Ho visto molti miglioramenti, soprattutto a livello societario. Il presidente è del posto, fa molti investimenti e ci tiene” si esprime così riguardo al suo nuovo club.

“Il nostro obiettivo? È sicuramente di arrivare più in alto possibile, lo scorso anno la squadra ha vinto i play-off e per poter migliorare ciò che è stato fatto ci sarebbe solo la vittoria del campionato, ma è ancora presto per dirlo. Possiamo essere tra le prime cinque squadre” dichiara l’ex rossoblu.

“Girone F? Ormai è il quinto anno che faccio questo girone e rispetto agli altri anni lo trovo più complicato e più equilibrato. Ci sono l’Atletico Terma Fiuggi e il Trastevere che stanno facendo un buon campionato insieme alla Recanatese e al Porto d’Ascoli. La Samb e il Fano hanno avuto un avvio che non è stato dei migliori ma sono sicuro che risaliranno. Ci sarà un raggruppamento nella parte alta della classifica e si deciderà tutto alla fine” conclude l’esterno biancazzurro.

Di seguito la nostra videointervista

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.