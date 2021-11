SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Complici i forti scrosci di pioggia della notte e le grandi onde, il mare è entrato dentro l’Albula. La foce è visibilmente ingrossata, al posto del solito fiumiciattolo, c’è un vero e proprio acquitrino davanti alla Palazzina Azzurra.

Non è la prima volta che si verifica questo fenomeno, che rende difficoltoso il transito dei pedoni, che utilizzano l’Albula stessa come collegamento rapido tra via Piemonte e viale Trieste. Speriamo che la situazione non peggiori comportando dei reali pericoli per i residenti.

