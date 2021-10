SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prima vittoria e primi 3 punti stagionali per la Samb di Donati. Di seguito le nostre videointerviste.

Donati: “Bene la vittoria, serviva come il pane dopo un inizio complicato. Ho visto uno spirito che voglio vedere tutte le domeniche”. – afferma il mister. “I nuovi acquisti? Molto bene e sono soddisfatto del gruppo che stiamo riuscendo a creare”.

Angiulli: “È stato un mese di agonia. È brutto guardare e non poter aiutare la squadra nei momenti di difficoltà.” – si esprime così il capitano rossoblu in merito al mese di attesa per poter tornare in campo. “Sono felice della vittoria e la Curva ci ha stimolato a dare di più per vincere. – aggiunge. “Il gruppo? Sono stato accolto molto bene. Voglio far capire ai miei compagni cosa significa indossare con orgoglio questa maglia.”

Gioffrè: “Ci è mancato il gol anche per bravura del portiere della Samb. Abbiamo creato molto nel secondo tempo ed è stata una partita equilibrata.”

