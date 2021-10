SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito, in data odierna, le prestazioni sportive del portiere, classe 1993, Tobias Knoflach. L’estremo difensore, che vanta diverse presenze nella serie A austriaca (ha esordito anche in Europa League con la maglia del Rapid Vienna), è già a disposizione di mister Donati”.

Così il club rossoblu in una nota diffusa oggi, 22 ottobre.

“Le impressioni sono molto positive – le prime parole di Tobias Knoflach, estremo difensore austriaco, classe 1993 – Sono molto felice di essere qui, auspico di raggiungere molti successi con questa maglia e stiamo lavorando duro in questi giorni per invertire una rotta fino ad oggi non molto positiva. Con i compagni e con lo staff si è creata subito una bella intesa e abbiamo una gran voglia di fare bene. Ringrazio, infine, la società per avermi cercato nei giorni scorsi e con la quale ho subito trovato l’accordo. Un messaggio per i tifosi rossoblù? Auguro a loro di vivere una bella stagione calcistica insieme a noi, Forza Samb!”

