SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota diffusa il 15 ottobre dal Comune di San Benedetto.

In risposta a diverse richieste di chiarimento pervenute in Comune, si comunica che, per esercitare il diritto di voto in occasione del ballottaggio di domenica prossima, non occorrerà esibire la certificazione verde Covid (il cosiddetto “Green Pass”). Le regole entrate in vigore il 15 ottobre infatti riguardano i lavoratori, non coloro che usufruiscono di un servizio pubblico ai quali possono essere equiparati gli elettori.

