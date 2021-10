Andrà in onda il 12 ottobre su Rai1, guarda il video

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attesa in Riviera per lo sceneggiato televisivo che vede il nostro territorio sugli scudi.

Parliamo di “Digitare il codice segreto”, il film girato a San Benedetto e Centobuchi la scorsa primavera diretto dal regista Fabrizio Costa e che vede tra gli attori protagonisti il marchigiano Neri Marcorè.

In attesa della messa in onda, prevista per martedì 12 ottobre su Rai1, il cast presenta la storia dell’opera televisiva con testimonianze e anedotti divertente.

