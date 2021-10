Grandi e piccini hanno partecipato agli eventi educativi organizzati per far conoscere le virtù del pesce azzurro, la sana alimentazione e l’importanza della sostenibilità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grande successo del “Sea” – “Il mare in tavola” – Sapori d’Autunno – edizione 2021, in collaborazione con Consorzio di indirizzo, Coordinamento e Gestione tra imprese della Piccola Pesca artigianale di San Benedetto del Tronto e Op Abruzzo Pesca che ha promosso il loro prodotto il pesce azzurro, svoltasi nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre nella centralissima Piazza Mazzini a Falconara Marittima.

Oltre ai Truck Food del Mare dove si sono potuti degustare piatti tipici con pesce fresco locale, per i più piccoli sono stati realizzati nell’ Area eventi del Sea Food laboratori didattico dal titolo “Il Gioco del Principe Azzurro”, un tappeto pedagogico (3×2 m) per educare i bambini alla sostenibilità sin dalla giovane età, con la presenza di educatori qualificati del CEA; mentre la Campagna informativa “Fish & Cheap” Sostenibile , Locale e Fresco è stata rivolta a tutta la cittadinanza a cura della Biologa Nutrizionista Dott.ssa Barbara Zambuchini, responsabile Cea « Ambiente e Mare », riconosciuto Regione Marche – Partners in Service srl

Obiettivo della Campagna è stata di sensibilizzare la popolazione al consumo del prodotto ittico locale nel rispetto della sua stagionalità e di sensibilizzare al consumo intelligente del pesce dell’Adriatico, nella consapevolezza che mangiare pesce fa bene ma fa ancora meglio mangiare pesce a un prezzo contenuto, specialmente in alcuni periodi dell’anno, promuovendo la tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc e coinvolgendo operatori ittici, ed integrata con le tradizioni del territorio, eventi culturali ed enogastronomici.

Barbara Zambuchini – Biologa Nutrizionista, Responsabile Partners in Service titolare del Cea “Ambiente e Mare” R. Marche ha sottolineato che l’obiettivo del progetto è quello di: “Sensibilizzare, la cittadinanza e i turisti a stili di vita e consumo sostenibili, nel rispetto della cultura territoriale, del Mare e delle sue stagioni, per una maggiore attenzione alla provenienza locale del pescato e a tutte le pratiche sostenibili in Adriatico, orientare la cittadinanza, in particolare i giovani e le famiglie, sui temi della biodiversità e del consumo consapevole nel rispetto della stagionalità e dell’ecosistema, prediligendo il pesce azzurro e le specie povere e massive sostenibili, pescate in Adriatico (Km 0). Importante partecipazione della cittadinanza anche al Mercatino del Centro con stand di hobbisti, artigiani e commercianti organizzato dalla New Event.

Grande successo per i Cooking Show a cura di Tuber Communications, laboratori enogastronomici che si sono svolti nelle serate di sabato e domenica realizzati dai migliori Chef del territorio e le loro ricette con protagonista pesce fresco locale e la distribuzione delle Ricette secondo la stagionalità,

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Cea « Ambiente e Mare », R. Marche – Partners in Service, Tuber Communications, Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, in quanto promotrice del Marchio di Qualità Registrato a livello Nazionale “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”, Co.Ge.Pa. Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della Piccola Pesca artigianale di San Benedetto del Tronto, O.P. Abruzzo Pesca soc. coop-

