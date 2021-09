di Angelica Montozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione Caleidoscopio, che gestisce il Cineteatro San Filippo Neri dal 2016, ha presentato il programma per la stagione teatrale 2021, intitolata ‘’Ritratti’’ e ispirata ai dipinti e alla pittura di Raffaello. Come per ogni stagione, il progetto punta l’attenzione sulla figura umana: quest’anno vengono messe in risalto le gote, che rappresentano simbolicamente le emozioni che attraverso il palco vengono trasmesse al pubblico.

La stagione teatrale realizzata e sostenuta dalla Regione Marche e Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, partirà dal 23 ottobre fino al 18 dicembre 2021 presso il Cineteatro, sarà suddivisa in 5 spettacoli, tra cui una sezione dedicata a bambini dai 5 ai 10 anni, a cui seguiranno degli stage. Gli spettacoli in programmazione saranno messi in scena da compagnie teatrali provenienti da tutta Italia e di diverso genere.

Gli abbonamenti per la stagione teatrale hanno numero limitato, partiranno dalla prossima settimana e offrono due possibilità, la prima dedicata ai tre spettacoli di prosa, l’altra sui ‘’Ritratti fanciulli’’, indirizzata ai bambini. Gli abbonamenti si possono richiedere presso il botteghino aperto ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30.

Programmazione stagione teatrale “Ritratti” 2021

Sabato 23 ottobre ore 21.15

INTERNO 19

di Caleidoscopio APS, regia di Michele Petrocchi

Sabato 6 novembre ore 21.15

EGO

di e con Caleidoscopio APS

Sabato 20 novembre ore 21.15

ZONA ROSSA

di e con Eleonora Greco – Cornelia APS

Sabato 4 Dicembre ore 21.15

E SE FOSSI… ?

di e con Sara Pischedda – ASMED (vincitrice della vetrina di arte contemporanea “Vuoti d’aria 2020” – categoria Teatro-danza)

Sabato 18 dicembre ore 21.15

IL TERZO INCOMODO

con Filippo Mantoni e Francesca Berardi, regia di Luigi Moretti

Stagione ragazzi “Ritratti fanciulli”

Domenica 14 novembre ore 17.00

CHIAMATEMI PIG GI

di ATGTP, con Candida Ventura

Stage di teatro sabato 13 novembre dalle 15 alle 17.30

Domenica 12 dicembre ore 17.00

UCCI! UCCI! Pollicino e altre fiabe

di Stivalaccio Teatro

Laboratorio online sul pensiero creativo sabato 11 dicembre dalle 16 alle 17.30

Per info e prenotazioni: www. cineteatrosanfilipponeri.com – 3891463537 segreteria / 3383894018 direzione artistica – caleidoteatro@gmail.com

