SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si riparte con il cinema a San Benedetto: al teatro Concordia sarà disponibile da venerdì 24 a lunedì 27 settembre la visione del film “Tre piani”, l’ultimo capolavoro firmato Nanni Moretti.

La pellicola, in uscita questo giovedì, è tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Protagoniste sono tre famiglie abitanti in un edificio borghese in cui la quiete regna sovrana e le piante adornano elegantemente l’ingresso della palazzina. Dietro quelle porte blindate la vita dei condomini non è di certo tranquilla. Ogni appartamento nasconde infatti problemi di coppia e famiglie irrequiete e, nonostante abitino piani diversi del palazzo, le loro vite finiranno inevitabilmente per scontrarsi.

Ecco indicati orari e prezzi degli spettacoli:

Venerdì 24 ore 19:30-21:30

Sabato 25 ore 17:15-19:30-21:30

Domenica 26 ore 17:15-19:30-21:30

Lunedì 27 ore 21:30 (5 euro biglietto intero)

6,50 euro intero

5 euro ridotti (sotto i 12 e sopra i 65 anni).

L’accesso alla sala è consentito esclusivamente ai possessori del Green Pass, con obbligo di utilizzo della mascherina.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il 335 6070843, il +39 0735 588246, su Whatsapp 350 0894284, visitando la pagina Facebook “Cinema Teatro Concordia San Benedetto Del Tronto” oppure il sito www.cinemaconcordiasbt.wixsite.com/concordia.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.